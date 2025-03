Carro di carnevale con mitra e doppi sensi sessuali: è polemica ad Acerra Coalizione Civica e Movimento di Popolo: "Sarebbe questa la capitale della cultura?"

"Dopo aver visto il video di promozione dei carri che avrebbero sfilato per le strade cittadine in occasione del Carnevale, pubblicato il 23 febbraio, abbiamo immediatamente attivato i nostri controlli istituzionali, ma, allo stato, senza riscontro.



Tra le finalità perseguite da questo Ente vi è la promozione dell'immagine e la conoscenza del territorio comunale sostenendo specifiche iniziative di soggetti pubblici e privati in campo culturale, sociale e sportivo, recita la delibera del sindaco e della sua Giunta, che approva il progetto e lo finanzia, patrocinandolo.



Ora dice di non sapere nulla del carro - dichiarano le segreterie e i gruppi consiliari di Coalizione Civica e Movimento di Popolo - e cosa hanno approvato allora, dando 63mila euro di soldi pubblici? E come passano questi soldi dall’organizzatore ai carri, secondo quali modalità e criteri - aggiungono.

Il carro deve essere allegorico e qualsiasi sia il messaggio che si voleva lanciare di certo non fa ridere: nella città di Pulcinella i carri dovrebbero avere come tema la nostra maschera, anche con provocazioni forti ma senza giustificare l’uso delle armi e offendere il ruolo delle donne nella nostra società - concludono Coalizione Civica e Movimento di Popolo”.