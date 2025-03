Nuovo stop a tratte Circum: Nappi annuncia interrogazione: Eav e Regione spieghino ennesimo fallimento

"Eav, con una scelta che riteniamo insensata e per giunta discriminatoria, torna a colpire i pendolari sospendendo il servizio sulla tratta della Circumvesuviana San Giorgio-Volla-Baiano. Non bastavano la negazione del diritto a spostarsi e i pesanti disagi procurati all’utenza di questi territori la scorsa estate, per delle opere - durate tre mesi - che stando alle ripetute dichiarazioni dei vertici di Ente autonomo Volturno, avrebbero restituito un servizio migliore e più efficiente". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

"È accaduto l’esatto contrario, la verità è che ci troviamo di fronte all’ennesimo esempio di una gestione disastrosa e fallimentare del trasporto pubblico in Campania da parte della Regione e dell’azienda regionale del tpl. Per fare piena luce su questo nuovo stop presenteremo apposita interrogazione consiliare. E della veridicità delle loro risposte terremo conto quando, tra qualche mese, saremo alla guida di Palazzo Santa Lucia e ci sarà da valutare l’operato di un management che in 10 anni non ha saputo far altro che mortificare pendolari e territori".