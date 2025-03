Castellammare si prepara all’estate con eventi e mare balneabile Il lungomare torna protagonista con iniziative e appuntamenti culturali e gastronomici

Il litorale di Castellammare di Stabia si prepara a vivere un'estate all'insegna del rilancio, grazie alla ritrovata balneabilità delle sue acque. Un traguardo che entusiasma cittadini e operatori turistici, pronti a trasformare il lungomare in un punto di riferimento per passeggiate, eventi e divertimento.

Gli eventi di “Capperi… che pizza”

Tra le attività più attive nell'organizzazione di iniziative c'è il locale “Capperi… che pizza”, noto per la sua filosofia green e la selezione di ingredienti di qualità. La manager Francesca Ausanio ha inaugurato un programma di eventi per accogliere la primavera con musica dal vivo e serate di intrattenimento. Il primo appuntamento, già realizzato con successo, ha visto la partecipazione dell'artista Raffaella e un coinvolgente karaoke.

Il calendario prevede nuove date: il 14 marzo si terrà la serata “Allerija”, dedicata alla musica folkloristica e alla tradizione napoletana, mentre il 20 marzo sarà la volta del live show di Nick Cavaliere, che con il suo pianobar celebrerà l’arrivo della bella stagione.

Un'estate di eventi tra mare e sapori

L'iniziativa non si fermerà alla primavera. “Capperi… che pizza” è già al lavoro per una programmazione estiva che offrirà momenti di convivialità tra cene gourmet, aperitivi e serate danzanti con vista mare. L'obiettivo è trasformare il lungomare di Castellammare in un centro pulsante di eventi, attrattivo per residenti e turisti provenienti da altre regioni e dall’estero.

Con il mare finalmente balneabile, Castellammare si candida a diventare un punto di riferimento per la stagione estiva, con un'offerta che coniuga relax, divertimento e tradizione enogastronomica.