Flashmob di Legambiente per il ripristino della ZTL in Piazza Dante La mobilitazione dell'associazione: "In città troppi veleni"

La campagna itinerante di Legambiente "Citta2030, come cambia la mobilità" ha fatto tappa a Napoli con un evento significativo. Dopo Milano, Genova, Firenze, Prato, Modena, Bologna, Torino, Padova, Perugia e Pescara, l'organizzazione ambientalista ha scelto di sensibilizzare i cittadini partenopei sulla necessità di una mobilità più sostenibile, sicura e vivibile, incentrata sul ripristino delle Zone a Traffico Limitato.

Questa mattina, in piazza Dante, un vivace flash mob ha visto protagonisti volontari di Legambiente, cittadini e associazioni locali che si sono uniti per chiedere con forza il ritorno della ZTL in una delle aree più trafficate e inquinate della città. La ZTL, sospesa dal 30 novembre 2022, è stata oggetto di un'aspra discussione: in un’area che vede il passaggio quotidiano di 80mila auto, la qualità dell’aria è notevolmente peggiorata, con ingorghi e paralisi della viabilità sempre più frequenti.

Paola Silvi, presidente del circolo Legambiente Parco Letterario del Vesuvio, ha spiegato il significato della mobilitazione: "Le ZTL rappresentano una risposta strategica e urgente per un cambiamento strutturale della mobilità urbana. Abbiamo scelto piazza Dante come luogo simbolo di questa richiesta, dove comitati e associazioni da tempo sollecitano il ripristino della ZTL. La situazione sta diventando insostenibile e chiediamo al Comune di Napoli di seguire l’esempio della Municipalità 2, che con una delibera del 19 febbraio scorso ha deciso di riaprire la ZTL nell'area Tarsia-Pignasecca-Dante."

Il flashmob arriva in un momento di speranza, dopo la decisione della Municipalità 2, che ha intrapreso un provvedimento coraggioso per favorire una città più ecologica e vivibile. Legambiente, però, fa appello all’assessore competente affinché la decisione venga ratificata anche dal Comune, dando il via a un cambiamento che possa partire proprio da Piazza Dante.

Questa tappa della campagna Città2030 non è solo un atto simbolico, ma una sollecitazione urgente per la politica cittadina a compiere un passo importante verso una Napoli più moderna, meno congestionata e più attenta all’ambiente. Il messaggio è chiaro: una città con meno traffico e più spazi per i pedoni e per la vita urbana è una città più vivibile per tutti.