Inaugurato il centro giovanile per promuovere le opportunità dell'Unione Europea Uno spazio dedicato alla formazione e all'aggregazione in piazza Cavour

È stato inaugurato oggi in piazza Cavour il nuovo Centro Giovanile Comunale di Napoli, uno spazio dedicato alla formazione, all’aggregazione e alla promozione delle opportunità offerte dall’Unione Europea. Il centro ospita anche la sede del Centro Europe Direct, un punto di riferimento che si propone di sensibilizzare i giovani sulle istituzioni europee e sulle possibilità di crescita che l'Europa offre.

Durante la cerimonia di apertura, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l'importanza del progetto, che nasce dalla collaborazione con la Commissione Europea: "Abbiamo riaperto il Centro giovanile come parte di un progetto di recupero e valorizzazione che coinvolge tutta piazza Cavour e il quartiere circostante. Questo spazio è pensato per permettere ai giovani di svilupparsi attraverso attività formative, di cooperazione e aggregazione, con l’obiettivo di favorire una crescita che parta dalla coesione sociale e dall’educazione."

Il centro è dotato di aule studio, spazi aggregativi e ricreativi che resteranno aperti tutto il giorno e, in caso di eventi speciali, anche nel fine settimana. La struttura punta a potenziare la conoscenza delle lingue europee, promuovere l’interculturalità e favorire l’integrazione culturale. Tra le attività previste, ci sono laboratori linguistici, proiezioni di film internazionali e iniziative artistiche, tutte orientate a far conoscere meglio le diverse realtà europee.

Chiara Marciani, assessore alle Politiche giovanili, ha aggiunto: "Questo centro vuole essere uno spazio in cui i giovani possano esprimersi liberamente, imparare e crescere attraverso la cultura e le lingue. In un mondo globalizzato, è fondamentale che i ragazzi abbiano l'opportunità di esplorare altre culture. Cinema e lingue sono strumenti potenti per questo obiettivo."

L'inaugurazione ha coinciso anche con la presentazione della terza edizione di Next Generation NA, il premio che celebra i giovani napoletani che, attraverso il loro impegno professionale o creativo, hanno ispirato la comunità e contribuito a costruire un futuro migliore. Il tema di quest’anno è "Napoli 2500: la città che sogniamo", con l'obiettivo di incoraggiare i giovani a pensare collettivamente per superare le sfide future.

Il progetto del Centro Giovanile, gestito in collaborazione con realtà associative locali come Ecole Cinema ETS, rappresenta una risorsa importante per i giovani napoletani, offrendo loro l’opportunità di crescere sia professionalmente che personalmente in un ambiente dinamico e internazionale.