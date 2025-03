L'8 marzo nella casa circondariale Pasquale Mandato di Secondigliano Un momento di forte condivisione tra la direzione e le associazioni

Oggi 8 marzo 2025 nella casa circondariale P. Mandato di Secondigliano Napoli, si è celebrata la giornata internazionale della donna con un momento di forte condivisione tra la direzione dell'istituto penitenziario rappresentata dal direttore Giulia Russo presente e che ha visto riunite diverse associazioni legate dal filo della solidarietà.

Promotore dell'iniziativa Unicef comitato Campania presieduta da Emilia Narciso presente con la volontaria Licia D'aniello e Tiziana D'Aniello, Inner Whell club di Aversa presieduto da Annalisa Coscione presente con la past pres Rossella Campanalunga e vice Ammaria Marrandino.

Grazie all'impegno di Elisabetta Garzo presidente del tribunale di Napoli, presente, che ha fortemente appoggiato questa iniziativa. Presente anche l'associazione Officina delle idee con Rosa Praticò che ha coordinato il momento di incontro.

"L'otto marzo diventa occasione per un abbraccio tra donne, ringrazio le associazioni che hanno voluto donare un momento di bellezza pettinando e truccando le ospiti del neo nato reparto Egeo e reparto Sirene, dimostrando che la solidarietà è capace di attraversare "sbarre" e donare momenti di luce. La collaborazione con Unicef Campania ed Inner Wheel club Aversa, continuerà con un service di cui si parlerà a lungo " sono le parole commosse della direttrice Russo che ringrazia anche le autorità intervenute in particolare il suo instancabile staff tra cui presenti la vice direttrice Palmieri e la vice comandante Maietta e la Comandante F. Paudice e il Garante regionale Samuele Ciambriello.

"Grazie alla direttrice Giulia Russo, una donna che con generosità ha aperto ancora jna volta le porte alla società esterna creando occasioni concrete per dare sostanza al senso rieducativo ed riabilitante della pena" conclude la presidente Unicef Campania Narciso.

Grazie a chi ha donato ed agli artisti che hanno truccato pettinato ballato e cantato insieme a noi per chiudere in bellezza gustando i cuori di sfogliatella della nota pasticceria napoletana".