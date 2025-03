Municipalità collinare: un altro sabato di traffico infernale Capodanno: "Bisogna subito abolire il divieto di transito in piazza degli Artisti"

"Anche oggi sulla collina vomerese si è vissuto l'ennesimo sabato di traffico infernale, che trova in piazza degli Artisti il suo nodo cruciale.

Una situazione che si risolverebbe, in gran parte, con l'abolizione del divieto di transito imposto a carattere sperimentale oltre un anno fa. Ripristinando infatti il precedente dispositivo di traffico le auto che devono raggiungere la parte alta del Vomero invece di andare a ingolfare via Mario Fiore e piazza Fanzago potrebbero più agevolmente imboccare via Tino di Camaino per immettersi su via Merliani attraverso via San Gennaro ad Antignano ".

A intervenire, ancora una volta, sulla grave situazione di traffico che si sta registrando da tempo nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella,dove vivono circa 120mila napoletani, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione.

"Senza tenere conto - puntualizza Capodanno - delle tante segnalazioni dei residenti, anche attraverso i social network, sulla gravità della situazione del traffico che si registra, quotidianamente e a tutte le ore, proprio a seguito del provvedimento sperimentale di chiusura al traffico del tratto di piazza che da via Recco arriva a via San Gennaro ad Antignano, sperimentazione che sarebbe dovuta durare tre mesi e che invece va avanti oramai da un anno, causando gravi problemi di traffico con conseguente inquinamento ambientale e acustico.

Tra l’altro - aggiunge Capodanno - a rimanere imbottigliati nel traffico sono anche i mezzi d'emergenza e di soccorso. A risentirne sono pure le attività commerciali a causa delle difficoltà di raggiungere il Vomero ma anche per l’impossibilità di reperire parcheggi pubblici in zona, visto che, con la chiusura al traffico della piazza, sono stati soppressi numerosi stalli per la sosta".

Al riguardo Capodanno al fine di evitare l’ulteriore permanere, nonostante le numerose proteste e manifestazioni, di una situazione che sta arrendo notevoli disagi a residenti e commercianti, in assenza dei necessari provvedimenti da parte degli uffici competenti dell’amministrazione comunale partenopea, rinnova l’appello al procuratore capo della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, affinché apra un’indagine che, attraverso i necessari riscontri, consenta di appurare eventuali responsabilità nei ritardi sin qui maturati nell’affrontare il persistente problema del traffico al Vomero, aggravato dal permanere del divieto di transito in piazza degli Artisti.