Napoli, piazza Medaglie d'Oro: riqualificazione giardini "Silvia Ruotolo" Capodanno: "Ottima iniziativa,purché non si tratti di un evento episodico"

"La riqualificazione dei giardini "Silvia Ruotolo" in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Arenella, con l'organizzazione dei relativi eventi odierni in occasione della festa della donna, rappresenta sicuramente un momento importante nell'ambito di una municipalità, quella collinare che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani e dove si registra uno dei più bassi tassi di verde pubblico per abitante.

Riqualificazione effettuata da associazioni private, la qual cosa mette ancora più in evidenza, come più volte peraltro denunciato, la totale assenza per la cura e la manutenzione del verde pubblico degli uffici che fanno capo all'assessorato al verde del Comune di Napoli, la qual cosa ha prodotto di recente la richiesta di dimissioni dell'assessore al verde, Vincenzo Santagada, attraverso una petizione che ha registrato 843 sottoscrizioni.

L'aspetto più significativo però, sul quale si richiama ancora una volta l'attenzione, è che, a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni - nel corso dei quali quest'area a verde, posta al centro di una delle piazze più importanti del capoluogo partenopeo, è stata al centro di numerose proteste e denunce, risultando del tutto abbandonata, addirittura con la presenza di giacigli per senzatetto - non si tratti di un evento episodico ma che, in futuro, si proceda a una manutenzione costante sia del verde della piazza sia delle strutture che si trovano all'interno dei giardini. Al riguardo occorrerebbe predisporre anche un'idonea vigilanza, pure con sistemi di videosorveglianza, visto che quest'area , non essendo provvista di recinzione, è accessibile sia di giorno che di notte ".

A intervenire sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che, in più occasioni, ha richiamato l'attenzione sulle condizioni di degrado nelle quali versa il verde pubblico, segnatamente nell'ambito della piazza in questione, promotore della petizione con la richiesta di dimissione dell'assessore Santagada.