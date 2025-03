Chiara Colosimo: "Ragazzi, attenti a non foraggiare le mafie" La presidente della Commissione Parlamentare Antimafia in visita all'Istituto Alberghiero di Napoli

Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, ha lanciato un importante messaggio ai giovani durante l'incontro "Scuola e legalità: costruire insieme un futuro senza mafia" all'Istituto Alberghiero "Antonio Esposito Ferraioli" di Napoli. La Colosimo ha spiegato come la mafia, pur cambiando nei valori e nelle modalità di azione, stia cercando di reclutare i giovani, sfruttando anche la loro visibilità sui social media.

"Voi stessi, senza saperlo o forse con un po' di leggerezza, la foraggiate quando riproducete o fate diventare virali alcuni video", ha detto la presidente, invitando gli studenti a riflettere su come i loro comportamenti possano indirettamente alimentare la criminalità organizzata.

Ha anche sottolineato l'importanza della responsabilità individuale, esortando i ragazzi a intervenire se un membro della loro famiglia sbaglia. "Nessuno metterà mai in dubbio i sentimenti che provate per i vostri familiari, ma se qualcuno della vostra famiglia ha sbagliato o sbaglierà, voi per primi dovete dirlo e chiedere che si redimano", ha aggiunto la Colosimo, ribadendo che il cambiamento parte dalla consapevolezza e dall'impegno personale.

Un messaggio forte e chiaro per le nuove generazioni, affinché possano costruire un futuro senza mafia, basato sulla legalità e sul rispetto delle regole.