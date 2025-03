Vaccinazioni pediatriche in Campania: i dati superano la media nazionale La Campania ha raggiunto la soglia di copertura vaccinale oltre la media nazionale

Dal 2023 ad oggi, la Campania ha registrato un dato delle vaccinazioni pediatriche superiore al 95%, un risultato positivo che supera la media nazionale, pari al 94,7%. Questi numeri, resi noti dal Ministero della Salute, segnano una crescita rispetto all'anno precedente e si pongono in netta controtendenza rispetto a molte altre regioni del Sud Italia, ad eccezione del Molise, che hanno registrato performance inferiori. In alcune regioni, come Marche, Puglia e Calabria, si sono registrati anche cali significativi rispetto al 2022.

La Campania ha così raggiunto la soglia di copertura vaccinale considerata cruciale per ottenere l'“immunità di popolazione”, un traguardo fondamentale per proteggere sia i singoli individui vaccinati che la collettività. Tra i vaccini più somministrati, il vaccino esavalente (che copre polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B e emofilo dell'influenza) è stato praticato al 96,3% dei bambini campani nati nel 2021, mentre il vaccino quadrivalente contro morbillo, parotite, rosolia e varicella è stato ricevuto da quasi il 96% della popolazione pediatrica interessata.