Bradisismo, Flocco: "Scongiurare allarmismi ingiustificati" Città metropolitana di Napoli: consiglio monotematico

"La gestione del fenomeno bradisismico deve rimanere un tema di natura tecnica. La politica deve prendere decisioni basate su dati scientifici forniti dagli organismi competenti composti da figure tecniche.

La politicizzazione di questioni tecnico-scientifiche può, al contrario, generare confusione e ansia nella popolazione. Pertanto, il nostro impegno deve essere quello di garantire una governance informata, al fine di proteggere efficacemente il nostro territorio e i nostri cittadini, evitando allarmismi ingiustificati e costruendo fiducia nei confronti delle persone che vivono in zone a rischio".

È quanto ha affermato Salvatore Flocco, Consigliere delegato alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Napoli nonché Consigliere al Comune di Napoli, nel corso del consiglio comunale monotematico sul bradisismo tenutosi questo pomeriggio nella Sala dei Baroni e appena conclusosi.

“È cruciale, quindi - ha proseguito il delegato metropolitano alla Protezione Civile - contrastare le informazioni errate che circolano sui social media poiché possono generare tensioni ingiustificate fra i cittadini spaventati.

Propongo, pertanto, che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo insieme a tutta la struttura, crei le condizioni affinché ci sia una comunicazione corretta, rapida ed efficace, capace di fornire le indicazioni giuste ai cittadini e di tranquillizzare e rassicurare chi vive questi momenti difficili”.

“Colgo l’occasione, infine - ha concluso Flocco - per ringraziare innanzitutto il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, l’Assessore Edoardo Cosenza, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, l'INGV e l'Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, per l’enorme lavoro che stanno mettendo in campo: tutti insieme possiamo trovare la strada giusta per tutelare Napoli dai potenziali rischi legati al bradisismo”.