Autocisterna ribaltata, la Tangenziale ha riaperto dopo una giornata d'inferno Parziale ritorno alla normalità dopo gli interventi di messa in sicurezza

Sono terminate dopo ore le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell'autocisterna che si è ribaltata tra Fuorigrotta e Vomero in direzione Capodichino.

L'incidente ha portato alla chiusura del tratto stradale in entrambe le direzioni.

In serata un parziale ritorno alla normalità con la riapertura del tratto tra Vomero e Fuorigrotta, in direzione Pozzuoli. Ancora interdetto al traffico il tragitto inverso.

La prefettura partenopea ha fatto sapere che anche le 20 famiglie residenti in zona che erano state evacuate in via precauzionale sono tornate a casa.