Lutto nel giornalismo campano: è morto Maurizio Romano Gli inizi al "Roma", poi la carriera alla Rai

Lutto nel mondo del giornalismo campano. E' morto all'età di 86 anni Maurizio Romano.

Esordi al "Roma" e poi alla Rai dove per anni è stato un volto della trasmissione 90º minuto.

"Un vero signore, galantuomo di altri tempi. Lascia un ricordo dolcissimo in tutti coloro che come me hanno avuto la fortuna di essergli amico", scrive sui social il vicedirettore della Tgr, Antonello Perillo.

Cordoglio per la scomparsa di Romano, a nome dell'intero Consiglio, è stato espresso anche dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Maurizio Romano è stato presidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine.