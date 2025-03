Ischia, emergenza macerie risolta con nuovi collegamenti marittimi Casamicciola, da marzo via ai trasferimenti dei detriti dell’alluvione e del sisma

L'isola di Ischia rischiava di essere sommersa dai detriti accumulati negli ultimi anni a causa del sisma del 2017, dell’alluvione del 2022 e delle demolizioni di edifici da delocalizzare. La difficoltà nel trasferire questi materiali sulla terraferma, aggravata dalla condizione insulare, minacciava di compromettere l’ambiente e l’immagine turistica dell’isola con l’avvicinarsi della stagione estiva.

L’accordo per il trasporto via mare

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Casamicciola Terme, la struttura commissariale e le compagnie di navigazione, è stata trovata una soluzione. A partire dalla prossima settimana, la motonave “Agata” della società Medmar effettuerà due corse speciali da Casamicciola alla terraferma, dedicate esclusivamente al trasferimento del materiale di risulta proveniente dalle demolizioni. A breve, anche la Traspemar dovrebbe aggiungere altri collegamenti, rendendo più agevole la gestione della movimentazione dei rifiuti edili.

Sostegno alle imprese e prospettive future

Le ditte incaricate degli interventi di demolizione lamentavano da tempo l’assenza di mezzi adeguati per il trasporto dei detriti, un problema che ora trova soluzione con l’attivazione delle nuove corse marittime. Il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e ha annunciato che il futuro della gestione delle macerie dovrà puntare sul massimo riutilizzo dei materiali demoliti, portando in discarica solo le frazioni non recuperabili.