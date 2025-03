La città metropolitana di Napoli alla Bmt 2025 Promuovere al meglio le realtà locali e le mete alternative ai flussi turistici di massa

La Città Metropolitana di Napoli sarà presente alla ventottesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da giovedì 13 a sabato 15 marzo 2025, con una doppia presenza sia al padiglione 4 con il Comune di Napoli, sia al padiglione 3 con l’Anci Campania grazie a un accordo che rafforza lo sforzo di promuovere al meglio le realtà locali e le mete alternative ai flussi turistici di massa.

“La Città Metropolitana di Napoli è un territorio vasto ed eterogeneo composto da 92 comuni, dalla costa alle aree interne, ognuno con un patrimonio culturale e paesaggistico che merita di essere valorizzato.

Il mio obiettivo come consigliere metropolitano delegato alla Promozione del Territorio è creare un’alternativa concreta al turismo tradizionale, sviluppando itinerari che coinvolgano ogni Comune dando vita a un vero e proprio circuito turistico diffuso - afferma Il consigliere metropolitano delegato alla Promozione territoriale Vincenzo Cirillo - Questi itinerari offrono e offriranno una possibilità unica per scoprire la straordinaria varietà turistica del nostro territorio, ma sono anche pensati per limitare il fenomeno dell’over-tourism nella stessa città di Napoli orientando i turisti non solo verso i luoghi più noti, ma anche quelli insoliti e segreti che spesso restano fuori dai circuiti turistici più frequentati.

Vogliamo offrire una nuova visione della Città Metropolitana di Napoli in cui ogni Comune, compreso il capoluogo, possa diventare protagonista di un turismo più sostenibile e penso al turismo esperienziale, a quello di ritorno, capaci di mettere in risalto la bellezza dei nostri luoghi, di valorizzare le sue peculiarità e di offrire una crescita equilibrata del territorio”.

In questa direzione va la conferenza organizzata dalla Città Metropolitana di Napoli e moderata dallo stesso consigliere Vincenzo Cirillo per venerdì 14 marzo alle ore 12.00 presso lo stand del Comune di Napoli al padiglione 4 dal titolo “Scopri l’inatteso, la Città Metropolitana di Napoli oltre ogni itinerario”.

La Borsa Mediterranea del Turismo sarà aperta da giovedì 13 a sabato 15 marzo 2025, dalle 10 alle 18 per operatori del settore e il sabato mattina anche per il pubblico.