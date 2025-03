Napoli: Manfredi riapre l'istituto professionale Rossini Ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco

Il sindaco del comune e della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso in serata l'ordinanza di revoca delle precedente con la quale era stata sospesa l'attività didattica dell’Istituto professionale statale “G. Rossini”, sito in Napoli alla Via Terracina n. 2.

L'ordinanza di riapertura è conseguente al ripristino della condizioni di sicurezza richieste a salvaguardia dell'incolumità così come stabilito dalle misurazioni di Co2 effettuate dai Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni.