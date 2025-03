Campi Flegrei, Ciciliano: "Evacuazione? Solo con eruzione, non con bradisismo" La precisazione del Capo della Protezione Civile

"L'evacuazione della popolazione è prevista solo ed esclusivamente nel piano vulcanico. Il piano per il bradisismo, del quale ci stiamo occupando in questi giorni, non prevede assolutamente l'evacuazione , così non è prevista l'evacuazione durante un sisma". Lo ha precisato nuovamente il Capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, che oggi ha incontrato i sindaci di Napoli Bacoli e Pozzuoli.



"I piani di protezione civile non sono scritti sulla pietra ma sono modificabili sulla base delle esigenze " ha aggiunto Ciciliano