Bradisismo, Manzoni: "Le tende non possono essere allestite vicino alle case" Il sindaco di Pozzuoli: "Cittadini chiedono punti nei pressi della abitazioni, ma non si può"

"Molti cittadini chiedono di allestire tende nei pressi delle loro abitazioni ma questo non è previsto". Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che oggi ha incontrato per la sede del Coc di Pozzuoli, a Monterusciello, il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciiano, per fare il punto della situazione anche a seguito delle ultime scosse che hanno generato preoccupazione tra la popolazione. "Noi lavoriamo su piani che certamente possono essere modificati - ha proseguito Manzoni - ogni qualvolta nasce una criticità. Naturalmente se quello che è previsto nei piani sia attuabile".