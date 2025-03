Campi Flegrei. Domani, martedì 18 riaprono le scuole a Pozzuoli Resta lo stop nel plesso Diano di via Solfatara e per paritarie che non hanno prodotto certificati

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni , alla luce dei controlli effettuati nelle scuole ha annunciato che è in via di predisposizione l'ordinanza per la ripresa dell'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Pozzuoli a partire da domani, 18 marzo.

e attività didattiche resteranno sospese esclusivamente nel plesso Diano di via Solfatara dell'I 1 Marconi Diano, per consentire lo spostamento degli uffici amministrativi e della presidenza in altra sede e per rivedere i percorsi di entrata e uscita degli allievi. Le attività didattiche restano sospese anche nelle scuole parificate che non hanno prodotto certificazione attestante l'idoneità statica e l'assenza di condizioni di inagibilità degli immobili.