Rione Savorito, il sindaco Vicinanza rilancia la riqualificazione in Consiglio Castellammare di Stabia, approvata dalla giunta comunale la delibera per recuperare il quartiere

L'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, ha deciso di rilanciare con determinazione il progetto per la riqualificazione del quartiere Savorito, da decenni simbolo di degrado e incuria. Con l'approvazione della recente delibera di indirizzo politico in consiglio comunale, la giunta prova a riaccendere una speranza di cambiamento per questa zona periferica della città.

Le difficoltà finanziarie

La situazione resta complessa. Le risorse disponibili grazie al PNRR ammontano a circa 15 milioni di euro, una cifra che appare insufficiente a realizzare il progetto originario, ovvero la costruzione di 189 nuovi alloggi entro la scadenza fissata per il 2026. Davanti a questa evidente difficoltà, la giunta sta valutando la possibilità di intercettare ulteriori fondi europei o regionali, non escludendo l'ipotesi di finanziare parte degli interventi direttamente con risorse proprie del Comune.

Venti anni di occasioni mancate

La storia della riqualificazione del Savorito è caratterizzata da molte promesse e altrettante delusioni. La prima opportunità concreta risale all'anno 2000 con l'allora sindaco Vozza, ma i lavori furono bloccati dopo accertamenti sulle ditte incaricate. Tra il 2018 e il 2022, l'amministrazione di centrodestra aveva ripreso l'iniziativa attraverso il "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare" (P.I.N.Qu.A.), progetto poi diviso in tre lotti dalla commissione prefettizia subentrata dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni camorristiche.

Le condizioni di vita al limite

La situazione abitativa del quartiere rimane estremamente critica. I prefabbricati realizzati nel post-terremoto del 1980 presentano gravi problemi strutturali, infiltrazioni d'acqua, umidità e degrado generalizzato. I residenti, che più volte hanno manifestato il loro disagio, chiedono ora all'amministrazione comunale di non perdere ulteriormente tempo e risorse preziose. Anche il parroco locale, don Antonino, ha accolto famiglie sfrattate dopo l'occupazione di una ex scuola, evidenziando ulteriormente l'urgenza dell'intervento.

Manutenzione stradale, al via i lavori

Parallelamente al progetto per il Savorito, la giunta comunale ha approvato anche un primo lotto di interventi per la manutenzione ordinaria delle strade cittadine. Con un investimento di oltre due milioni di euro verranno asfaltati circa quattro chilometri di arterie urbane. Secondo il vicesindaco Giuseppe Di Capua, le strade interessate dai lavori di riqualificazione immediata saranno soprattutto quelle periferiche, individuate come prioritarie per rispondere concretamente alle esigenze dei residenti.