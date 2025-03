A Domani, il film sui ragazzi di Nisida vince Cortinametraggio Il corto campano conquista pubblico e critica

Un trionfo per il cinema campano. "A domani", il cortometraggio diretto da Emanuele Vicorito, si è aggiudicato il premio Miglior Corto Assoluto alla 20esima edizione di Cortinametraggio, il festival del cinema breve ideato e presieduto da Maddalena Mayneri. Ambientato tra i ragazzi di Nisida, il film ha conquistato anche il Premio Young Frecciarossa, il Premio Rai Cinema Channel e il Premio del Pubblico, confermandosi come l’opera più amata dell’edizione 2023.

"A domani" racconta con delicatezza e profondità il contrasto tra prigionia e libertà, tra colpa e speranza, attraverso il viaggio interiore di un giovane recluso che riesce a riappropriarsi di un frammento di umanità. Girato in un suggestivo bianco e nero, il corto ha emozionato la giuria e il pubblico, diventando il simbolo di un cinema breve che sa parlare al cuore e alla mente.

Il cinema campano sul podio

Oltre al successo di Vicorito, il festival ha premiato anche altre opere campane. "Sharing is Caring" di Vincenzo Mauro ha ricevuto una menzione speciale nelle sezioni Migliori e Mestieri del Cinema, mentre "Nereide" di Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi, realizzato a Napoli per celebrare i 160 anni della Guardia Costiera, è stato selezionato tra i sei progetti speciali della rassegna.

La vittoria di "A domani" non è solo un riconoscimento per il talento di Vicorito, ma anche una conferma del crescente interesse per il cinema breve made in Campania. Un successo che trova riscontro nell’impegno della Film Commission Regione Campania (FCRC), rappresentata a Cortina dal presidente Titta Fiore e dal direttore Maurizio Gemma.

"Cortinametraggio è un’occasione importante per accendere una luce sul settore e offrire visibilità ai giovani talenti e al lavoro che realizzano sul nostro territorio", ha dichiarato Titta Fiore. La FCRC, che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di attività, ha sostenuto la realizzazione di oltre 200 cortometraggi, diventando un trampolino di lancio per registi come Guido Lombardi, Edoardo De Angelis e il collettivo The Jackal.

Maurizio Gemma ha annunciato che presto sarà pubblicato un nuovo bando pubblico per finanziare progetti di cortometraggi, confermando l’impegno della regione nel sostenere il cinema breve. Dal 2017 a oggi, quasi 100 progetti hanno già beneficiato di questi fondi, spaziando dalla finzione all’animazione.

Il trionfo di "A domani" a Cortinametraggio non è solo una vittoria per Emanuele Vicorito, ma un segnale forte: il cinema campano è pronto a conquistare nuove vette, portando sul grande schermo storie che sanno emozionare e far riflettere. E chissà che questo successo non sia solo l’inizio di una nuova stagione per il cinema italiano.