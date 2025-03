Referendum e contratti, la Cgil rilancia la battaglia per la scuola Il segretario Ricci all'istituto "Sannino-De Cillis" per l'assemblea Flc

"Oggi è un appuntamento doppio perché con il mondo della conoscenza parliamo di elezioni, tra 20 giorni c'è il rinnovo delle Rsu nella scuola, ma di pari passo parliamo anche di democrazia, quella partecipata per invitare al voto l'8 e il 9 giugno. Tutto si gioca in 2 mesi. È una settimana di mobilitazione che parte oggi con questa assemblea della scuola e si chiuderà venerdì con lo sciopero dei metalmeccanici. È un momento complicato per tutto il mondo del lavoro, perché accanto alla battaglia referendaria, si gioca anche quella della contrattazione per un potere d'acquisto che deve essere reale rispetto all'inflazione che viaggia oltre il 16% . Così come va difeso il potere d'acquisto dei pensionati. Questo governo dimentica di farlo, anzi le misure adottate nella manovra finanziaria si stanno rilevando davvero inutili e inefficaci".

Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo all'istituto Sannino-De Cillis all'assemblea delle candidate e dei candidati Flc Cgil alle elezioni per il rinnovo delle Rsu nella scuola.