Lega: "Manfredi accolga la proposta di sisma bonus" La proposta riguarda la sicurezza delle abitazioni

La Lega di Napoli ha lanciato una proposta per il rafforzamento della sicurezza delle abitazioni in seguito ai danni causati dal bradisismo e dalle scosse di terremoto. Durante una convention a "Città della Scienza", il coordinatore cittadino Enzo Rivellini ha presentato l'iniziativa del "Sisma Bonus", una misura destinata a consentire ai privati danneggiati di mettere in sicurezza le loro abitazioni grazie al supporto delle istituzioni.

In una nota ufficiale, la Lega ha invitato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ad accogliere questa proposta e ad adottare anche altre misure per far fronte all'emergenza terremoto. "Siamo disponibili, per il bene dei cittadini, affinché il Sindaco faccia sua questa idea, poiché rappresenta tutta la città", si legge nella comunicazione del partito. La Lega ha poi sottolineato che l'emergenza legata ai Campi Flegrei deve unire la comunità, evitando divisioni politiche e speculazioni.

Il "Sisma Bonus" si propone di offrire una risposta concreta e urgente alla crescente necessità di sicurezza per le abitazioni in una zona storicamente vulnerabile agli eventi sismici.