Campi Flegrei, Sos operatori: "Tutelare turismo e ristorazione" A causa del bradisismo molte le prenotazioni cancellate

Un Sos per l'economia dell'area flegrea condizionata dalle conseguenze del bradisismo è stato lanciato oggi in un incontro a Villa Avellino a Pozzuoli (Napoli); l'incontro #CampiFlegreiLive è stato voluto per richiamare l'attenzione sull'economia, il turismo, la ristorazione, da un appello dello chef e imprenditore Mariano Armonia. Proprietario del ristorante 'Armonì' sul lungomare di Pozzuoli, dopo l'ennesimo sciame sismico, che ha messo in allarme la popolazione, si è ritrovato da un giorno all'altro con il locale semivuoto.

Di qui la richiesta di un confronto e di un aiuto, a cui hanno risposto Roberto Laringe, presidente Federalberghi Campi Flegrei, Giulio Gambardella, direttore Campi Flegrei Active per gli operatori turistici, il neo eletto Nicola Scamardella, responsabile Confcommercio Pozzuoli, Luca Esposito rappresentante dell'associazione dei ristoratori flegrei, Rosario Mattera ideatore di Malazè, Giovanni Parisi organizzatore del Fab, Festival dell'Archeologia di Bacoli. "A causa dell'allarmismo - ha spiegato Roberto Laringe - abbiamo registrato un calo delle presenze del 20%, quando di solito a Pasqua abbiamo il pienone. La stessa cosa è successo lo scorso anno dopo la scossa di maggio.

A cancellare le prenotazioni sono i turisti italiani, per fortuna gli stranieri non si preoccupano. I Campi Flegrei continuano a vivere, sul territorio abbiamo più di 2900 aziende con oltre 10mila dipendenti, l'economia non si può fermare. Per questo abbiamo richiesto con urgenza un incontro con il ministro Santanchè". "Tra i progetti in sinergia - ha commentato Giulio Gambardella - il lancio sui social dell'hashtag #CampiFlegreiLive, con l'invito a postare in diretta foto, video, reel, mentre si è in visita nei siti archeologici, mentre si mangia al ristorante, mentre si fa una passeggiata o si beve un caffè, mentre si sta facendo una qualsiasi attività, perché i CampiFlegrei 'vivono'.

Un'altra iniziativa messa che abbiamo in campo come operatori turistici, è la partecipazione ai corsi di formazione sulla comunicazione emotiva, per imparare a spiegare nel modo migliore i momenti di crisi, il bradisismo, le scosse, ecc.". "Dobbiamo imparare a convivere veramente con il bradisismo - ha detto Mariano Armonia - fenomeno che come sappiamo esiste da millenni. Dal canto nostro è vero che per scelta abbiamo deciso di vivere e lavorare in questa zona, e nessuno ci ha costretto, ma è giusto fare i conti con una realtà che esiste ed è viva. È viva di turismo, di archeologia, di enogastromia legata al territorio.

Ho chiesto letteralmente aiuto agli addetti di ogni settore, che mi hanno risposto, e così ci siamo riuniti per lanciare tutti insieme #CampiFlegreiLive, un modo per non essere autoreferenziali, e mostrare, ma soprattutto far mostrare in tempo reale, da chi arriva nei Campi Flegrei, cosa succede, e che non si deve avere paura". "La mia proposta - ha sottolineato Rosario Mattera - è che ci sia un'unificazione della gestione della comunicazione tra i quattro comuni flegrei. Ho sempre creduto nel fare rete nel mettere insieme persone e idee per creare qualcosa di più grande". "Lo sciame sismico di questi giorni non ha fermato l'organizzazione del Festival dell'Archeologia di Bacoli - ha sostenuto Giovanni Parisi - che procede spedita per la nuova edizione a ottobre.

A testimonianza della vicinanza di TILE Storytellers al territorio flegreo, è in via di scrittura una serie TV ambientata in questa terra al tempo dell'Antica Roma, quando Baia era considerata la perla imperiale. A fianco alla comunicazione istituzionale, è fondamentale portare al grande pubblico una narrazione di questi territori, racconto per cui possa nascere un turismo cinematografico"