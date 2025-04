Nuovo amministratore unico Napoli Holding srl: firmato decredo di nomina Alla guida della società Amedeo Manzo

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha firmato il decreto di nomina del nuovo amministratore unico della società "Napoli Holding S.r.l.". A seguito dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature, infatti, è stato nominato amministratore Unico Amedeo Manzo.

"Il rinnovo dell’Amministratore di Napoli Holding, al quale va il mio augurio di buon lavoro - dichiara l’assessore al bilancio Pierpaolo Baretta - si inquadra nel processo di riordino del sistema delle partecipate del Comune di Napoli e nel quale la Holding, che sarà rafforzata, svolgerà un importante ruolo di governance.

Riorganizzare i servizi pubblici attraverso filiere lunghe, con processi integrati e rinnovamento funzionale e gestionale sono gli obiettivi che intendiamo realizzare.

Lo stato di salute finanziario delle Partecipate è in sostanziale equilibrio e, quindi, è l’occasione per migliorare la sinergia tra le società e tra queste e il comune. Un salto di qualità che stiamo facendo nell’interesse della città e dei napoletani.”

“Il rinnovo come amministratore unico di Napoli Holding rappresenta per me motivo di orgoglio e soddisfazione - dichiara Amedeo Manzo -Inoltre mi permette di proseguire nel lavoro di organizzazione, risanamento e modernizzazione delle partecipate comunali come già avvenuto, per esempio, con il concordato che ha consentito di salvare Anm.

Credo che il processo di riordino delle società partecipate sia un elemento essenziale per la razionalizzazione delle funzionalità dell’amministrazione comunale, che vive una fase di straordinaria visibilità e attenzione nazionale grazie all’intenso lavoro compiuto in sinergia tra tante competenze in questi anni.

Devo ringraziare il sindaco, la giunta con tutti gli assessori e l’intera amministrazione comunale per avermi voluto rinnovare in questo ruolo difficile e articolato. Sono ben lieto di poter continuare a mettere a disposizione di Napoli e dei napoletani le mie modeste competenze tecniche e la mia passione civile“.

Il sindaco ha anche nominato il collegio sindacale della “Napoli Holding Srl”, composto da tre componenti effettivi e due supplenti.