Pazienti con emicrania cronica, nuovi farmaci per la terapia: ecco cosa cambia Dal 23 aprile l'Aifa modificherà la piattaforma di monitoraggio dei nuovi farmaci per la terapia

Finalmente un notevole passo in avanti nella gestione terapeutica ed assistenziale dei pazienti con Emicrania!

Dal 23 Aprile l’AIFA modificherà la piattaforma di monitoraggio dei nuovi farmaci per la terapia dell’emicrania che agiscono sul CGRP (anticorpi monoclonali e gepanti). Verrà consentita in regime di rimborsabilità da parte del SSN l’associazione di tossina botulinica e farmaci anti-CGRP nei pazienti con Emicrania Cronica; ci sarà uno snellimento nel rinnovo del piano terapeutico dei farmaci anti-CGRP, consentendo il prolungamento della terapia senza necessità di interruzioni precoci nei pazienti con forme più severe.

Perché è una svolta per la salute dei pazienti

E’ una svolta importantissima per la salute dei pazienti e il riconoscimento dell’incessante lavoro svolto dall’Associazione Italiana per la lotta contro il Cefalee (AIC), da ANIRCEF (Associazione Neurologica per la Ricerca sulle Cefalee) guidata dal presidente Gerardo Casucci (nella foto), e da fondazione ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e di genere), che per lunghi mesi hanno avuto un’interlocuzione stretta con AIFA sulla base dei dati generati dal registro italiano dell’ Emicrania.