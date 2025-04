Polizia metropolitana di Napoli: visita del prefetto Michele di Bari Calorosa accoglienza da parte del comandante Lucia Rea

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha fatto visita al comando della polizia metropolitana di Napoli in via Pietravalle in occasione del corso di formazione "Tutela amministrativa e penale dell'ambiente" destinato ai dipendenti degli uffici edilizia e ambiente, agli agenti delle polizie locali di numerosi Comuni tra Napoli e Caserta e ai membri dell’Esercito.

Trenta ore di formazione sull'illecita gestione dei rifiuti urbani e speciali, sulle discariche abusive, sull'illecita combustione dei rifiuti, sull'abbandono e la tracciabilità degli stessi, sulla corretta gestione dei centri comunali di raccolta e sugli scarichi di rifiuti liquidi.

Accolto dalla comandante Lucia Rea, il prefetto Di Bari ha potuto incontrare il personale che, a vario titolo, opera nelle amministrazioni di Acerra, Afragola, Bacoli, Caivano, Casal di Principe, Casavatore, Caserta, Cellole, Frattaminore, Melito di Napoli, Pozzuoli, Qualiano e Torre del Greco.

Ha ricordato il loro prezioso lavoro, specie nelle zone difficili della Terra dei Fuochi, e li ha esortati a cogliere l’opportunità dell’aggiornamento professionale come momento di confronto e di crescita.

“La vostra formazione professionale è lo strumento migliore per tutelare l’ambiente ed estirpare tutte le forme di illegalità, ma quello che davvero fa la differenza è la passione e l’umanità che riuscirete a mettere nel vostro lavoro soprattutto in difesa della nostra casa comune, la natura, l’ambiente di cui l’uomo è custode e non padrone” ha affermato il Prefetto, Michele di Bari.

“Siamo alla seconda edizione di questo corso, tenuto da personale esperto della Polizia Metropolitana, in una materia come quella della tutela ambientale, in cui l’evoluzione normativa è continua, sia dal punto di vista amministrativo che penale.

Insieme alle nozioni prescrittive e sanzionatorie, affianchiamo la nostra esperienza, con casi pratici che la Polizia Metropolitano ha affrontato e contrastato in questi anni” ha affermato la Comandante Lucia Rea, particolarmente grata al Prefetto Michele di Bari per il suo sostegno alla formazione professionale e per la vicinanza, da sempre dimostrata, nei confronti del corpo di polizia dell’Ente di piazza Matteotti.

La Polizia Metropolitana di Napoli, fondata nel 1999, ad oggi conta oltre un centinaio di agenti che operano su tutto il territorio metropolitano, anche in operazioni interforze e ha acquisito, negli anni, una particolare expertise nel contrasto agli illeciti ambientali.