Napoli, il Comune rivendica: "Città pulita ed ordinata anche dopo le feste" Dagli Spalti del Maschio Angioino alla Galleria Umberto

Dopo le festività pasquali, già dalle prime ore dell’alba di questa mattina la città si presentava pulita ed ordinata, soprattutto nelle zone maggiormente prese d’assalto dai turisti. Risultato ottenuto grazie alle attività straordinarie messe in campo dalla task force istituita dal Sindaco Manfredi e operativa con le società partecipate e la Polizia Locale. Lo sottolinea il Comune di Napoli.

Gli operatori della Napoli Servizi sono intervenuti per ripulire e ripristinare il decoro all’interno della Galleria Umberto. L’area degli spalti del Maschio Angioino, dove da alcune settimane l’amministrazione comunale sta intervenendo per ripristinare il decoro urbano, si presentava completamente pulita e libera dai senza fissa dimora.

"Sempre su richiesta del sindaco Manfredi, questa mattina gli operatori della Napoli servizi sono intervenuti in via San Giacomo dei capri per ripulire e risistemare la targa in memoria degli "11 Fiori del Melarancio", ricorrenza che cade il prossimo 26 aprile. ASIA è intervenuta per ripulire le strade e le zone più affollate da turisti e cittadini; da Fuorigrotta, al Centro Storico, alla zona collinare, fino al Centro Direzionale dove ieri si è svolto l’evento Circoloco che ha visto la partecipazione di migliaia di giovani. Anche dal punto di vista della sicurezza, durante i giorni festivi, la U.O. Investigativa Ambientale e Emergenze Sociali della Polizia Locale ha garantito un controllo e un presidio in diversi quartieri della città", conclude la nota di palazzo di città.