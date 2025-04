Napoli: celebrazione di suffragio di Papa Francesco L'intera citta metropolitana piange la dolorosa perdita del Paladino degli ultimi

Una messa di suffragio per Papa Francesco verrà celebrata giovedì 24 aprile alle ore 19 nel Duomo di Napoli.

"La chiesa di Napoli, in comunione con la chiesa Universale - si legge in una nota dell'Arcidiocesi - è in lutto per l'improvvisa morte di Papa Francesco. Ma è l’intera citta metropolitana che piange la dolorosa perdita del Paladino degli ultimi, che si è fatto missionario di pace, che si è battuto per il disarmo, che ha gridato la fine di tutte le guerre, che ha invocato l’apertura dei confini ai migranti perché 'fratelli tutti', che ha richiamato l’attenzione dei governanti sulle periferie esistenziali fatte non di 'scartati' ma di persone, che ha lottato contro le diseguaglianze, le ingiustizie e le illegalità.

Un magistero forte e sconvolgente il Suo che già nel 2015, durante la entusiasmante visita pastorale del 21 marzo, conquistò, in maniera dirompente, la simpatia e l’animo dei napoletani con i quali Papa Francesco volle trascorrere una intera giornata stando con i carcerati, con i lavoratori, con gli ammalati, con i giovani, con i disoccupati, parlando di Cristo e della dignità della persona umana.

A conclusione della intensa giornata si disse stanco ma contento, perché aveva parlato con il cuore e aveva avuto modo di toccare il cuore dei napoletani. Era nato l’idillio, un legame di amore sincero e puro, irrobustito dalla successiva visita del 21 giugno del 2019 all’Istituto dei Gesuiti a Posillipo per un convegno su una necessaria forma di riflessione teologica non astratta ma contestualizzata.

Un amore che ha portato al dolore e alle lacrime di questi giorni per la morte del grande amico, il portavoce di coloro che non riescono a gridare i propri diritti".

"La commozione - si legge ancora nella nota dell'Arcidiocesi di Napoli - è diffusa ed enorme. Ci si sente più soli e indifesi ma, forti della speranza cristiana che Lui ha predicato costantemente, si sta pregando nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei posti di lavoro. E nell’attesa dei solenni funerali di sabato a Roma, dove tanti napoletani saranno presenti di maniera spontanea, la Chiesa locale, in persona del Cardinale Arcivescovo don Mimmo Battaglia, invita tutti alla preghiera per eccellenza, alla messa di suffragio per Papa Francesco che verrà celebrata giovedì 24 aprile alle ore 19 nella Chiesa Cattedrale".