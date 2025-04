Fiom, domani 8 ore di sciopero alla Stellantis di Pomigliano La risposta della Cgil al mancato rinnovo della parte economica del contratto

"Domani, 24 aprile, i lavoratori e le lavoratrici di Stellantis incroceranno le braccia per 8 ore su tutti i turni di lavoro. La decisione assunta dalla RSA Fiom e dalla struttura territoriale e nazionale, è una risposta ferma e decisa alla mancata volontà dell'azienda di rinnovare la parte economica del contratto specifico applicato in Stellantis, un accordo sottoscritto a suo tempo da tutti i sindacati ad eccezione dei metalmeccanici della CGIL".

Ad affermarlo sono Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli e Mario Di Costanzo, responsabile settore automotive Fiom NAPOLI.

"La Fiom - ricordano Cristiani e Di Costanzo - non ha mai condiviso i termini di tale contratto, giudicandolo penalizzante sia sotto l'aspetto normativo che economico, ma oggi, di fronte a un'inflazione galoppante che erode pesantemente il potere d'acquisto dei salari, l'atteggiamento di Stellantis, che continua a non dare risposte concrete alle sollecitazioni della Fiom, è inaccettabile. Per tali ragioni, la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fiom e la struttura territoriale e nazionale, ha proclamato un pacchetto di sciopero di 8 ore con presidi attivi ai cancelli dello stabilimento GB Vico di Pomigliano". "La Fiom - concludono - ribadisce con forza la necessità di un confronto serio e costruttivo con la direzione aziendale, volto a garantire un aumento salariale che possa realmente compensare la perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione. La mobilitazione di domani rappresenta un segnale chiaro della determinazione dei lavoratori e della Fiom nel perseguire questo obiettivo".