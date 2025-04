Formazione professionisti risorsa acqua: nasce l'Academy universitaria L’obiettivo è formare le nuove competenze per i consorzi di bonifica

"Il consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, il consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla d’intesa con il dipartimento di ingegneria civile, edile ed ambientale della università degli studi di Napoli Federico II hanno dediso di dare vita a questa nuova esperienza di formazione che vedrà nel mese di maggio la pubblicazione del bando per la partecipazione degli studenti".

Lo annuncia il delegato del presidente De Luca alta capacità Napoli Bari e commissario consorzio bonifica Volturno, Francesco Todisco.

"L’obiettivo è formare le nuove competenze per i consorzi di bonifica. Giovani laureati che potranno ulteriormente approfondire il proprio percorso di formazione presso il prestigioso dipartimento di ingegneria napoletano e accrescere la propria esperienza attraverso specifici tirocini presso i due consorzi di bonifica.

In una fase storica che sta riscoprendo il valore e le funzioni dei consorzi di bonifica, investire nei giovani e nelle loro competenze è una strada non solo giusta ma necessaria. Abbiamo deciso di intraprenderla e per questo ne siamo orgogliosi".