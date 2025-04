Da Guernika a Napoli, le reliquie delle vittime di guerra nel Totem al Porto Venerdi la firma dell'accordo in Spagna poi il viaggio verso Napoli

Venerdì 25 aprile a Guernika in Spagna verrà sottoscritto un accordo con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali per la pace. La scelta della città basca non è casuale. La città è famosa in tutto il mondo grazie a Guernica, maestosa opera di Picasso, vero manifesto politico contro la guerra, raffigurante gli effetti del bombardamento della città durante la guerra civile spagnola.

«Un lungo viaggio che farà tappa a Napoli il 7 giugno prossimo dove svolgeremo un'importante iniziativa con il cardinale don Mimmo Battaglia» così Michele Capasso, segretario degli Stati Uniti del mondo.

Sarà il totem della Pace, simbolo degli Stati Uniti del mondo, ad ospitare nella sua opera monumentale, alta 25 metri e sita nel Porto di Napoli, l'urna con le reliquie delle vittime innocenti delle guerre. Sarà il primo sacrario al mondo che commemorerà le vittime innocenti di guerre e conflitti.

Il “Totem della Pace”, opera dello scultore torinese Mario Molinari fu scelto nel 1997 da 3.000 rappresentanti di 181 Paesi e da allora gli “Stati Uniti del Mondo” con la “Fondazione Mediterraneo” stanno diffondendo questo simbolo universale costituendo la rete delle “Città per la Pace”. A Napoli nel marzo del 2015 fu proprio Papa Francesco ad inaugurare l’opera installata simbolicamente al porto da dove nei secoli sono partiti migliaia di migranti.

L'evento si svolge in occasione del 160esimo anniversario della Guardia Costiera e degli "Stati Generali del Grande Mediterraneo".