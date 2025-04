Musica, James Senese operato d'urgenza: "Sto bene, ci vediamo in tour" L'artista: "Operazione di routine, non vi preoccupate"

Momenti di preoccupazione per la salute del musicista James Senese, operato d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli a seguito di forti dolori addominali. L'80enne musicista dei Napoli Centrale ha poi tranquillizzato i suoi fans su Instagram: “Ciao a tutti, grazie per la solidarietà e l'affetto dimostrato ma non vi preoccupate. Non state a sentire quello che scrivono i giornali, è stata un'operazione di routine, sto benissimo e vi vediamo presto in tour”, ha scritto Senese, che per la musica della storia ha scelto il suo brano 'So vivo'.