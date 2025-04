Napoli: il giro d'Italia omaggia la storia della città Il format di visite guidate per bambini in un’edizione speciale

La programmazione di visite guidate per bambini dai 6 anni “Giro giro Napoli - La città raccontata ai bambini”, promossa e finanziata dal Comune di Napoli e realizzata da Le Nuvole, intreccia le celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione della città di Napoli con nove appuntamenti speciali dedicati ad altrettanti itinerari urbani, da scoprire ripercorrendo i periodi più significativi della storia partenopea.

“Giro Giro Napoli è una manifestazione nata nel 2023 con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli l’immenso patrimonio artistico della nostra città, educandoli al bello, alla conoscenza e soprattutto al rispetto e alla tutela di ciò che ci è stato consegnato dalla storia” - afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli - “In occasione del compleanno di Napoli, ci è sembrato doveroso individuare all’interno di una rassegna ormai consolidata che abbraccia decine di siti — non solo comunali — dei percorsi che raccontassero, proprio attraverso il patrimonio artistico, la storia della città. È così che nascono i nuovi itinerari tematici: uno al mese, pensati per attraversare le varie epoche della storia di Napoli a partire dai suoi monumenti simbolo. Un modo per continuare a costruire, attraverso la memoria, un senso civico e identitario nelle nuove generazioni, che è poi per noi il senso più profondo di questo anniversario”.

Pensati sempre per un pubblico di più piccoli, condotti da storici dell’arte specializzati in didattica museale per le nuove generazioni, l’elemento caratterizzante del format risiede nella modalità itinerante dello svolgimento delle attività.

Il format

I nove itinerari tematici si sviluppano da aprile a dicembre 2025, sempre il sabato mattina - inizio alle ore 10.30 e 12.00, durata 60 minuti - e vanno a integrare l’offerta di visite guidate del più ampio programma di “GIRO GIRO NAPOLI - La città raccontata ai bambini”, distinguendosi da esse perché prevedono una passeggiata urbana attraverso più siti per ciascun percorso.

L’attività offre la possibilità di conoscere la storia della città attraverso la lettura e l’interpretazione guidate delle tracce che, ancora oggi, è possibile osservare sul territorio urbano, nelle facciate di alcuni palazzi monumentali, nei tratti viari, negli scorci panoramici. Una lettura dinamica e in continuo aggiornamento dei 2500 anni vissuti da Napoli, al fine di comprendere come il presente sia intimamente legato a ciò che è stato.

Date e percorsi tematici

26 aprile: Napoli greco-romana

Dalla Villa di Lucullo, presso il Belvedere di Monte Echia, per arrivare nei pressi dell’isolotto di Megaride, luogo della fondazione dell’antica Parthenope, Palepoli e poi Neapolis.

31 maggio: Napoli medievale

A partire dal Borgo Orefici, dove nacque la corporazione fortemente voluta da Giovanna d’Angiò, fino alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, dove è custodito ancora oggi il ceppo della decapitazione di Corradino di Svevia.

21 giugno: Napoli angioina

Una passeggiata tra le due basiliche nel centro storico della città: San Lorenzo Maggiore e Santa Chiara per raccontare una Napoli che con la dominazione Angioina risorge dalle invasioni barbariche e dalla continua minaccia dell’impero bizantino.

5 luglio: Napoli aragonese

Un percorso che farà avvicinare, dal mare e dalla città, al Castel Nuovo, fortezza simbolo del trionfo di Alfonso, che diede alla città un notevole ampliamento urbanistico tutt’ora visibile.

27 settembre: Napoli spagnola

Sulle orme di Don Pedro de Toledo, un itinerario che si concentra sulle opere volute dal viceré spagnolo durante il Siglo de Oro e che hanno cambiato per sempre il volto della città, partendo da piazza Municipio, attraversando via Toledo per raggiungere i Quartieri Spagnoli.

25 ottobre: Napoli barocca

La chiesa del Gesù Nuovo, inaugurata nel 1601 in contrapposizione a quella ormai “vecchia”, è uno dei massimi esempi del rinnovamento urbano barocco della città visibile nella omonima Piazza con l’obelisco dell’Immacolata, punto di arrivo di una tradizione cittadina portata avanti da Cosimo Fanzago.

15 novembre: Napoli settecentesca

Dal Teatro San Carlo sino agli edifici di Pizzofalcone, con il Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, e il suo monumentale scalone aperto in piperno e marmo, che conduce al piano nobile alla scuola militare Nunziatella.

29 novembre: Napoli nell’800

Dalla fine del cantiere di Palazzo Reale e il largo di Palazzo, oggi “piazza del Plebiscito”, alla Galleria Umberto I, uno degli esempi più importanti di architettura ottocentesca in Italia con la sua maestosa copertura innovativa in ferro e vetro.

27 dicembre: Napoli del ‘900

Dall’architettura razionalista di epoca fascista in piazza Matteotti al recente rifacimento urbanistico di Piazza Municipio con le installazioni di arte contemporanea.

Il programma del mese di maggio

Ai nove itinerari speciali si affiancano, mese per mese, gli appuntamenti dell’edizione regolare di “Giro giro Napoli - La città raccontata ai bambini”, che ogni sabato propone visite gratuite a quattro siti d’arte e cultura, con la possibilità di scegliere tra due turni: il primo con partenza alle ore 10.30, il secondo con partenza alle ore 12.00. Il programma del mese di maggio è il seguente:

3 maggio

Palazzo Reale

Pio Monte della Misericordia

Musap - Museo Artistico Politecnico

Ruota degli Esposti nella Real Santa Casa dell’Annunziata

10 maggio

Chiesa del Complesso Monumentale dei Girolamini

Fondazione Antonio Morra Greco

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche - Museo di Antropologia

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche Museo di Antropologia - Museo di Fisica

17 maggio

Museo Jago

Certosa e Museo di San Martino

Masseria Luce

Ex chiostro piccolo della Chiesa di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione Made in Cloister

24 maggio

Ruota degli Esposti nella Real Santa Casa dell’Annunziata

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche - Real Museo Mineralogico

Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche - Museo di Paleontologia

Castel Sant’Elmo

31 maggio

Archivio Storico del Banco di Napoli

Moart - Museo Orafo e Artigianato

Pio Monte della Misericordia

Napoli 2500 - Napoli Medievale

Come partecipare

Tutte le attività di “Giro giro Napoli - La città raccontata ai bambini” sono dedicate a bambini dai 6 anni in su, accompagnati da un adulto. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare inviando un’email all’indirizzo girogironapoli@lenuvole.com, specificando l’età dei partecipanti. Il dettaglio degli itinerari di Giro Giro Napoli è consultabile al seguente link: www.comune.napoli.it/giro-giro-napoli