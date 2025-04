Bus acceso e abbandonato per bersi un caffè: autista blocca traffico a Napoli Corso Arnaldo Lucci, autista ANM lascia il bus acceso e blocca un’auto: va a prendere un caffè

Un episodio di inciviltà e disservizio è stato segnalato da un cittadino nei pressi di Corso Arnaldo Lucci, a Napoli. Secondo quanto riferito, un autista dell’ANM avrebbe abbandonato il proprio autobus in sosta irregolare, lasciandolo acceso, con le porte aperte e fermo sulle strisce pedonali, ostruendo completamente un’auto parcheggiata regolarmente.

Stando alla testimonianza, il conducente si sarebbe allontanato dal mezzo per recarsi in un bar poco distante, accompagnato da una donna, lasciando l’automobilista impossibilitato a muoversi per circa 15 minuti. Solo al termine della pausa, l’autista sarebbe tornato per rimettere in moto il bus e liberare l’accesso all’auto bloccata.

L’episodio ha sollevato l’indignazione dei presenti e pone l’accento su comportamenti inaccettabili da parte di chi dovrebbe garantire un servizio pubblico efficiente e rispettoso delle regole. Qui è possibile vedere un video di quanto accaduto.