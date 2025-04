Verifiche sulla fune traente, la Funicolare centrale chiude fino al 30 aprile Anm ribadisce: impianto sicuro, ma necessarie ulteriori verifiche e sostituire il cavo

"La funicolare Centrale di Anm è soggetta a verifiche continue di sicurezza. Stanotte, durante le operazioni di manutenzione ordinaria alla via di corsa e alle funi si è rilevata la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici dell'impianto. A valle delle ulteriori verifiche fatte in mattinata, i dati hanno confermato la totale sicurezza dell'impianto. Tuttavia, Ansfisa , informata da Anm, ha chiesto di poter effettuare ulteriori prove prima di dare il nulla osta all'apertura dell'impianto stesso e di verificare l'opportunità di anticipare la sostituzione della fune prima della riapertura. Per queste motivazioni la funicolare rimarrà chiusa, salvo diversa indicazione, fino a martedì 29 aprile per riaprire al pubblico mercoledì 30 con il Not di Ansfisa e del Comune di Napoli".

Così, in una nota, Azienda napoletana mobilità a proposito dei disservizi che si sono registrati in giornata e che avevano provocato non poche polemiche politiche.

"Per limitare i disagi a turisti e cittadini la funicolare di Montesanto, che collega anch'essa la zona del Vomero con Il centro della città, effettuerà il prolungamento del servizio fino alle 2 di venerdì e sabato e fino alle ore 00:30 di domenica".