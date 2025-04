Disagi e caos per metro e funicolare, Forza Italia all'attacco del Comune Savastano e Guangi: altra giornata nera per i trasporti in città

"Guasti e interruzioni tra linea 6 e funicolare. Continuano i disservizi inerenti al sistema trasporti di ANM per il Comune di Napoli. Già nelle scorse settimane, sia in aula che per mezzo stampa, avevamo denunciato enormi inefficienze sulla gestione della partecipata ai trasporti". Comincia così la nota a firma dei consiglieri comunali di Forza Italia Napoli, Salvatore Guangi e Iris Savastano.

"Nelle ultime settimane l’amministrazione è stata fin troppo concentrata sul fare nomine e consigli di amministrazione delle società in house con nomi totalmente lontani dalle problematiche della città, totalmente sconosciuti ai cittadini. Gli stessi cittadini che per ogni giorno di interruzione di servizio del trasporto pubblico chiamano noi consiglieri, di certo nessun membro del CdA, esponendo problematiche sull’andare al lavoro o sul tornare a casa. Oggi ci ritroviamo in un nuovo giorno nero per il trasporto pubblico napoletano, con strade chiuse per cantieri dei tram e disservizi di funicolari e linea 6. Ci troviamo ancora una volta a ritenere insoddisfacente la gestione di Anm. Dopo tre anni di amministrazione, siamo alle solite. Quando avverrà questo famoso cambio di passo? Forse mai", l'affondo dgli azzuri contro la giunta Manfredi.