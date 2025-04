25 Aprile: il valore attuale della Liberazione L'eredità della resistenza tra guerre, diritti negati e sfide globali

Il 25 aprile 1945 segna una data fondamentale nella storia d’Italia: la Liberazione dal nazifascismo. Una ricorrenza che, a distanza di 80 anni, ci impone una riflessione profonda su ciò che significa oggi difendere i valori fondanti della nostra democrazia: libertà, dignità, solidarietà e giustizia.

In un mondo segnato da conflitti, spinte xenofobe e attacchi ai diritti umani, il significato del 25 aprile si fa ancora più urgente. La memoria storica non può e non deve essere un esercizio del passato, ma una bussola etica per affrontare il presente.



Un contesto globale che richiama alla vigilanza

Viviamo in una realtà in cui le guerre e le crisi umanitarie si moltiplicano: dal Medio Oriente all’Ucraina, dal Sudan alla Palestina. In parallelo, assistiamo alla rinascita di regimi autoritari, ideologie dell’odio e nazionalismi esasperati.

Leader come Putin, Trump e Netanyahu usano spesso un linguaggio divisivo e violento, mettendo a rischio il dialogo internazionale e le conquiste civili del secondo dopoguerra. È un segnale allarmante che impone a tutti noi di difendere i valori della Resistenza.



25 aprile: non solo memoria, ma impegno attivo

Celebrare il 25 aprile significa anche contrastare l’emarginazione, l’indifferenza e la discriminazione. Le sfide contemporanee richiedono un impegno concreto per una società più giusta e inclusiva.



Il caso dei migranti: un banco di prova per i diritti umani

La gestione delle migrazioni è emblematica: muri, respingimenti e retoriche securitarie oscurano una tradizione di accoglienza che ha segnato la storia italiana. L’umanità non può essere sacrificata in nome della paura o del consenso elettorale.



Difendere la democrazia ogni giorno



I valori del 25 aprile ci ricordano che la democrazia è fragile e va difesa ogni giorno. Le conquiste ottenute non sono acquisite per sempre. Quando il rispetto della persona viene calpestato, il rischio di nuovi conflitti aumenta.



Una nuova Resistenza: civile, culturale, politica



Non serve un’arma per combattere oggi: serve consapevolezza, impegno civico, educazione e partecipazione. Serve una nuova Resistenza, capace di rispondere alle sfide globali con gli strumenti del pensiero, del dialogo e della solidarietà.



Il 25 aprile come chiamata alla responsabilità



Il 25 aprile non è solo una data da ricordare, ma una chiamata alla responsabilità collettiva. Ricordare i partigiani, le partigiane e tutti coloro che lottarono per un futuro libero, significa rendere attuali quei valori.

Libertà, giustizia, uguaglianza e pace devono essere i pilastri delle nostre azioni quotidiane. È questo il nostro compito, oggi più che mai: onorare il passato costruendo un futuro migliore.