Nuovo servizio bus da Vico Equense al monte Faito Dopo il blocco della funivia parte un collegamento diretto su gomma per garantire l’accesso al Faito

Dopo il crollo della cabina della Funivia del Faito, che ha causato la sospensione del servizio, arriva una risposta concreta per garantire il collegamento tra Vico Equense e il Monte Faito. A partire da lunedì 28 aprile 2025, l’EAV (Ente Autonomo Volturno) attiverà un nuovo servizio sperimentale di bus diretto, senza fermate intermedie.

La decisione è stata presa su richiesta del territorio, in particolare del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, e con la sollecitazione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Dettagli del servizio bus diretto Vico Equense – Faito

Il nuovo collegamento prevede: 14 corse giornaliere da Vico Equense al Faito; 15 corse giornaliere dal Faito verso Vico Equense; servizio diretto e senza fermate intermedie,; ancora coincidenze garantite con l’arrivo dei treni della Circumvesuviana

Inoltre, per favorire l’interscambio tra treno e bus, restano attive anche le 20 corse automobilistiche giornaliere tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, dalle 6:00 alle 19:15, con fermate presso le stazioni EAV di Castellammare (Piazza Unità d’Italia) e Vico Equense.

Tariffe accessibili per tutti i viaggiatori

Per accedere al servizio bus, sono validi i seguenti titoli di viaggio:

Andata/Ritorno under 18: €3,60

Andata/Ritorno residenti: €5,90

Questi biglietti, approvati con il Decreto Dirigenziale 101/2023 della Giunta Regionale della Campania, sono ora estesi a tutti i viaggiatori. Possono essere acquistati: presso le rivendite convenzionate; nelle stazioni EAV di Castellammare e Vico Equense e tramite le app GoEav e UnicoCampania.

Il biglietto è valido anche per i percorsi Castellammare – Vico Equense – Monte Faito, sia all’andata che al ritorno.

Una soluzione utile per residenti e turisti

Il nuovo collegamento è pensato per non lasciare isolata una delle mete naturalistiche più amate della Campania. Con l’interruzione della funivia, il bus rappresenta un’alternativa comoda, sicura e sostenibile, ideale per chi desidera raggiungere il Monte Faito per escursioni, turismo o semplicemente per respirare un po’ d’aria fresca.