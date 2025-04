25 Aprile, in corteo a Napoli per la Palestina: migliaia in piazza per libertà Un corte che ha attraversato la città fino al Parco Ventaglieri

Il 25 Aprile 2025 Napoli si è riempita di voci, colori e bandiere. Non solo per celebrare la Liberazione dal nazifascismo, ma anche per manifestare solidarietà al popolo palestinese. Migliaia di persone hanno preso parte a un corteo che ha attraversato la città, da Piazza Garibaldi fino al Parco Ventaglieri, nel cuore del centro storico.

Solidarietà alla Palestina e no al riarmo

Tra i temi più sentiti della giornata, la solidarietà alla Palestina ha avuto un ruolo centrale. Molti striscioni e slogan hanno denunciato la guerra e le politiche di riarmo, con un messaggio forte e chiaro: no alla militarizzazione dell’Europa e sì alla pace. Un gesto simbolico molto discusso è stato l’incendio di mitra di cartone nei pressi della sede di Fratelli d’Italia in Corso Umberto, per dire no al riarmo europeo.

Una piazza ricca di anime e movimenti

La manifestazione ha visto la partecipazione di una grande varietà di sigle e realtà: dall’Anpi ai centri sociali come Insurgencia ed Ex Opg, passando per il Movimento Disoccupati 7 Novembre, Si Cobas, studenti dell’Uds e Kaos, e numerose altre associazioni sindacali, artistiche e di base. Una presenza viva, variegata e determinata, a testimonianza del forte legame tra la memoria del passato e le battaglie del presente.

Giovani e studenti protagonisti del corteo

Protagonisti del corteo sono stati anche tantissimi giovani. Alcuni studenti, nei pressi dell'Università Federico II, hanno esposto una bara di cartone per denunciare la crisi dell'istruzione pubblica e la carenza di investimenti nel mondo accademico. Una critica accesa anche contro le strutture universitarie inadeguate, simbolo di un disagio sempre più diffuso tra le nuove generazioni.

“Il 25 Aprile deve vivere ogni giorno”

Molti manifestanti hanno sottolineato che il 25 Aprile non deve essere solo un momento commemorativo, ma un impegno quotidiano per difendere i valori della libertà e della democrazia. Temi come la lotta alla guerra, il rifiuto del decreto sicurezza, la bonifica dei territori della Terra dei Fuochi e la giustizia sociale sono stati al centro delle rivendicazioni.