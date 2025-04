Tragedia Faito, domani i funerali di Carmine Parlato in cattedrale Sarà il vescovo Alfano a celebrare il rito. Oggi rientro in patria per le altre vittime

L'ultimo saluto a Carmine Parlato, deceduto nel disastro avvenuto giovedì 17 aprile sulla funivia del monte Faito, si terrà nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello a Castellammare di Stabia nel pomeriggio di domani 26 aprile alle ore 14.30. L'arcivescovo Francesco Alfano celebrerà il rito funebre. La salma successivamente proseguirà per il cimitero di San Francesco di Vico Equense.

Il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello, come segno di vicinanza e profondo cordoglio, ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali, disponendo la sospensione di tutte le attività dalle ore 14 alle ore 18, e le bandiere a mezz’asta esposte nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici.

“L'Amministrazione Comunale – si legge nell’ordinanza del sindaco -, facendosi interprete del sentimento dell'intera comunità cittadina, rimasta profondamente colpita, intende manifestare, in modo tangibile e solenne, il cordoglio dell'intera cittadinanza, stringendosi intorno al dolore dei familiari, proclamando il lutto cittadino.”

Le autopsie e il rientro delle salme delle vittime

Ieri il medico legale Nicola Giorgio ha eseguito le autopsie sulle salme delle quattro vittime. All'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, le operazioni peritali sono andate avanti fino a sera. La prima salma liberata è stata quella di Janan Suliman, la farmacista israelo-palestinese di 25 anni. Il corpo della giovane è stato trasferito a Roma per tornare in aereo a Tel Aviv già in serata.

La Procura di Torre Annunziata ha concesso l'autorizzazione per la consegna del corpo alla famiglia per la celebrazione del rito islamico: prima del viaggio in Israele la salma è stata sottoposta a lavaggio ed avvolgimento in un panno di lino profumato. Il trasferimento, come annunciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, è avvenuto a spese della Regione.

La famiglia, attraverso l'avvocato Hilarry Sedu, ha espresso «i suoi ringraziamenti alla Regione Campania per essersi fatta carico delle spese di viaggio».

La salma di Carmine Parlato, il macchinista 59enne, è stata invece trasferita nella vicina funeral house di Cesarano, dove rimarrà fino al pomeriggio di domani, quando l'arcivescovo monsignor Francesco Alfano celebrerà il rito funebre in cattedrale. Liberate in serata anche le salme della coppia di inglesi Elaine Margaret Winn, 58enne, e suo marito Derek Winn, 65 anni, che oggi torneranno nel Regno Unito per i funerali.