Funicolare Centrale ferma, Manfredi rassicura: "meglio l’eccesso di precauzione" Disagi per residenti e turisti

Una giornata nera per chi si muove con i mezzi pubblici a Napoli. Il 25 aprile 2025, data simbolica per l’Italia, si trasforma in una giornata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici a Napoli. La Funicolare Centrale, una delle linee più utilizzate della città, è stata fermata per motivi di sicurezza, aggravando ulteriormente una situazione già critica per il traffico urbano e l’afflusso di turisti in città per il Ponte della Liberazione.

Il motivo dello stop: sostituzione della fune trainante

Secondo quanto comunicato attraverso un avviso esposto ai cancelli della funicolare che collega via Toledo al quartiere Vomero, il problema tecnico riguarda una fune trainante che necessita di essere sostituita. L’intervento è scattato in seguito a controlli programmati, durante i quali è stata rilevata un’anomalia.

Le parole del sindaco Gaetano Manfredi: “Mezzi sicuri e controllati”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto per rassicurare la cittadinanza: “le nostre funicolari sono assolutamente sicure e controllate continuamente. Meglio un eccesso di sicurezza che la mancanza”.

Manfredi ha anche spiegato che la decisione di sostituire la fune è stata presa anche alla luce della recente tragedia della Funivia del Faito, sottolineando la volontà di prevenire ogni possibile rischio.

Quando riaprirà la Funicolare Centrale?

La nuova fune è attesa per la serata del 25 aprile, e i lavori di montaggio inizieranno il giorno seguente. Il sindaco ha assicurato che i lavori dureranno due giorni, dopodiché la documentazione tecnica sarà inviata a Roma per l'autorizzazione alla riapertura. Data prevista per la riapertura: mercoledì 30 aprile 2025.

Traffico in tilt e disagi per cittadini e turisti

La chiusura della Funicolare Centrale si inserisce in un contesto urbano già provato da numerosi cantieri stradali e da un afflusso turistico elevato. Gli spostamenti da e per il Vomero sono particolarmente complicati, con un inevitabile aumento del traffico cittadino e del malcontento tra utenti e residenti.

Il blocco della Funicolare Centrale di Napoli rappresenta un ulteriore ostacolo per la mobilità urbana in un periodo critico. Tuttavia, le rassicurazioni del sindaco Manfredi e l’impegno a garantire la sicurezza dei trasporti pubblici lasciano sperare in una rapida risoluzione del problema.