Napoli, il Maschio Angioino conquista i visitatori: boom di ingressi Un trend in crescita per uno dei simboli di Napoli

Il Maschio Angioino, iconico castello medievale nel cuore di Napoli, sta vivendo un momento d’oro in termini di affluenza. Dopo il successo riscontrato con la prima domenica di apertura gratuita del 13 aprile, il sito ha confermato il trend positivo anche il 25 aprile, giornata in cui gli ingressi erano a pagamento. In quell’occasione, sono stati registrati circa 1.800 visitatori, con un incremento del 250% rispetto alla media giornaliera del 2024.

Merito di riqualificazioni e nuove strategie culturali

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale del Comune di Napoli, il merito va attribuito alle recenti strategie di valorizzazione e promozione messe in atto dall'amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi. Investimenti mirati hanno portato alla riqualificazione della Cappella Palatina, alla riapertura della Cappella delle Anime del Purgatorio e a un nuovo progetto illuminotecnico nell’Armeria, che ha restituito luce e visibilità anche all’area archeologica del castello.

La mostra "Napoli Metafisica" di Mimmo Jodice conquista il pubblico

A fare da traino al rinnovato interesse per il Maschio Angioino è anche la mostra fotografica “Mimmo Jodice. NAPOLI metafisica”, curata da Vincenzo Trione e parte del programma “NAPOLI contemporanea”. L’esposizione, aperta fino al 1° settembre 2025, è articolata in otto capitoli tematici come “Lontananze”, “Statue”, “Ombre” e “Apparizioni”, e mette in dialogo le fotografie di Jodice con i dipinti metafisici di Giorgio de Chirico. Un’occasione per riscoprire la città attraverso una lente artistica affascinante e profondamente evocativa.

Un esempio di turismo culturale di successo

Il boom di visitatori al Maschio Angioino dimostra quanto il turismo culturale possa rappresentare un volano per la crescita sostenibile del territorio. Napoli, sempre più protagonista nel panorama culturale italiano, si conferma una meta capace di attrarre non solo per il suo patrimonio storico, ma anche per una programmazione artistica innovativa e di alto livello.

Il successo del Maschio Angioino rappresenta un modello virtuoso di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Con iniziative come la mostra di Mimmo Jodice e una visione strategica a lungo termine, Napoli si prepara ad affrontare la stagione estiva da protagonista, offrendo esperienze culturali coinvolgenti a cittadini e turisti.