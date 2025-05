Lutto nell'Ippica a Napoli, addio a Enzo Giordano, proprietario di Varenne Giordano intravide la stoffa del campione nel cavallo e lo comprò per 170 milioni

E' morto all'età di 71 anni Enzo Giordano, proprietario di Varenne, la leggenda del trotto. Era ricoverato da qualche settimana al Policlinico di Napoli per un'infezione alla gola che gli impediva l'alimentazione. La vita di Enzo Giordano, che allora aveva un ufficio di cambiavalute nella zona della Ferrovia a Napoli, era cambiata radicalmente nel 1995 quando aveva acquistato Varenne. Se ne era innamorato vedendolo in tv correre al debutto a Bologna. Varenne sbagliò due volte ma Giordano, a differenza di altri possibili acquirenti, ne intravide la stoffa del campione e se ne innamorò. Recuperò i 170 milioni di lire necessari all'acquisto, facendo ricorso all'aiuto di parenti ed amici, e coronò il suo sogno.

Varenne trionfò corsa dopo corsa fino alle strepitose vittorie del Lotteria e dell'Amerique. Nei giorni in cui stava male aveva espresso il desiderio che Varenne sfilasse per l'ultima volta ad Agnano, cosa che si sarebbe verificata il prossimo 4 maggio in occasione del Lotteria di Agnano. Si attendono ora le decisioni della famiglia. Lascia la moglie Barbara, che lo ha accudito amorevolmente fino all'ultimo, e i figli Daniele e Rebecca. I funerali si terranno domani sabato 3 maggio alle 15 nella Chiesa di San Pasquale a Chiaia.