"Stazioni metro Dante e Salvator Rosa in pieno degrado" Bassolino: "Scale mobili rotte, uscite inagibili, luci spente: si intervenga"

"Le stazioni di Dante e di Salvator Rosa della Metro versano in condizioni di forte degrado. Nella prima i vetri sono sporchi e rotti, una scala mobile è fuori uso e un'uscita è inagibile. In quella di Salvator Rosa mosaici rotti, opere sporche e luci dei lampadari spente. Segnalo doverosamente all'Amministrazione Comunale: si intervenga, per piacere". Lo scrive sui social l'ex presidente della Giunta regionale della Campania, Antonio Bassolino, ora consigliere comunale a NAPOLI (