Circumvesuviana, Maresca: "Ora intervenga il ministro Salvini" Il consigliere comunale: "Serve con urgenza commissione di controllo sui disservizi"

"Ancora un grave episodio lungo la linea Circumvesuviana: cittadini, pendolari e turisti sono stati costretti a scendere dal treno e ad allontanarsi, anche in condizioni di pericolo, camminando lungo le rotaie. Secondo le prime ricostruzioni, il treno sarebbe deragliato a causa del distacco di un componente del motore, segno evidente del pessimo stato dei convogli.

Non si tratta di un caso isolato: si aggiunge infatti a una lunga serie di incidenti verificatisi negli ultimi giorni, che mettono in luce una gestione inadeguata e una manutenzione carente da parte dell'Eav, l'ente responsabile del servizio. Così in una nota il consigliere comunale e consulente della commissione bicamerale per le questioni regionali, Catello Maresca.

"È arrivato il momento di un intervento deciso: chiediamo che il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, invii con urgenza una commissione di controllo per accertare come vengano eseguite le operazioni di manutenzione dei treni", aggiunge Maresca.