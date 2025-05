Napoli: si ripete il "miracolo" di San Gennaro, il sangue si è sciolto Alle ore 18,09 nella Cappella di San Gennaro il sangue contenuto nell'ampolla era già liquido

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. All'apertura della teca, poco prima delle 17 nella Cappella di San Gennaro all'interno del Duomo di Napoli, il sangue contenuto nell'ampolla è apparso già liquido.

La teca è stata aperta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, dall'abate della cappella monsignor Vincenzo De Gregorio, e dai vescovi ausiliari di Napoli monsignor Francesco Beneduce e monsignor Michele Autuoro, in vece dell'arcivescovo don Mimmo Battaglia, impegnato a Roma in vista del Conclave. Per l'annuncio "ufficiale" dell'avvenuto miracolo di maggio bisognerà aspettare l'arrivo nella basilica di Santa Chiara della processione in partenza dal Duomo.

Il corteo si snoderà nelle strade del centro antico di Napoli e alle 18 avrà inizio la celebrazione eucaristica nella trecentesca basilica di Santa Chiara.