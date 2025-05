Varenne in pista per Enzo Giordano, emozione all’ippodromo di Agnano Lotteria MST 2024, oggi la 76esima edizione con un tributo alla memoria

Napoli, 4 maggio 2024 – Un’edizione carica di significato quella della 76^ Lotteria MST, in programma oggi all’ippodromo di Agnano. Al centro della giornata, la commovente sfilata di Varenne, il leggendario trottatore, voluta dalla famiglia Giordano per ricordare Enzo, scomparso il 2 maggio all’antivigilia del Gran Premio. Un tributo sentito, che unisce sport e memoria, con migliaia di tifosi pronti a celebrare il "Capitano del Trotto" e il suo cavallo più amato.

Un’eredità di emozioni

La scelta di far sfilare Varenne, in prossimità del suo 30° compleanno, rispecchia la volontà di Enzo Giordano, che ha sempre visto nel campione del trotto un simbolo di orgoglio napoletano e mondiale. "Un gesto di gratitudine verso i tifosi e verso chi ha reso Varenne un mito", si legge nella nota della famiglia. L’ippodromo si trasformerà in un palcoscenico di ricordi, con il pubblico chiamato a partecipare a un abbraccio collettivo tra sport e affetti.

Programma ricco e dirette tv

Le corse avranno inizio alle 13:20, con il Gran Premio Lotteria Trofeo MST (Gruppo 1, montepremi 830.000€), seguito da tre batterie (14:20, 14:50, 15:20), la Consolazione (17:10) e la Finale in diretta su Rai Sport alle 17:55. Tutte le gare saranno trasmesse anche su Atg.se per il pubblico scandinavo, mentre Radio Marte seguirà l’evento con parate dei Lancieri di Montebello, bersaglieri e sbandieratori.

Ingresso e iniziative benefiche

I cancelli aprono alle 11:00 (ingresso 5€, gratuito per bambini sotto il metro), con biglietti disponibili anche online su Etes.it. Nell’area istituzionale sarà attiva una raccolta fondi per SHRO, Fondazione Gabriella Fabbrocini e UNITALSI, a testimonianza del legame tra l’evento e il territorio.

Ospiti e istituzioni unite per lo sport

A presentare la manifestazione, organizzata da Ippodromi Partenopei, saranno Mimmi Gunnarsson e Patrizio Rispo, con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli e Ministero dell’Agricoltura. Un’occasione per anticipare anche i festeggiamenti di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Mentre Varenne torna a incantare la pista, questa Lotteria MST non è solo una gara: è un pezzo di storia che continua, tra applausi, ricordi e la certezza che certi legami non finiscono mai davvero.