"Inchino" della nave da crociera ai faraglioni: "Ora basta, troppi rischi" La denuncia di Legambiente per il passaggio troppo vicino dei natanti con i turisti

Un "inchino" da parte di una nave da crociera battente bandiera delle Bahamas ripropone il tema della vicinanza delle imbarcazioni ai Faraglioni di Capri.

A sollevare il caso è il referente locale di Legambiente. "Queste situazioni - spiega l'esponente di Legambiente - sono assolutamente da evitare, anche se in questo specifico caso non sono state infrante le norme, perché sempre più si effettua pressione antropica in un ecosistema delicato e di estrema bellezza. Si pensi ad esempio - sottolinea Nabil Pulita - alla fauna marina ultimamente fotografata, la rara foca monaca. Quindi servono regole condivise e sistemi di tutela, Capri non può aspettare: servono fin da ora le boe di delimitazione che il Comune di Capri ad inizio stagione turistica mette in campo, e serve concludere l'iter formativo dell'Area Marina Protetta Isola di Capri".