Calcio, a San Gregorio Armeno statuina di McTominay la più richiesta Ferrigno: "a seguire ci sono Conte e Lukaku"

'C'è stato un turista scozzese che mi ha addirittura ordinato una ventina di statuine di Scott McTominay. Anche gli stranieri sono affascinati da questo calciatore''. Lo dice all'Adnkronos Marco Ferrigno, uno dei più famosi maestri presepiali in via San Gregorio Armeno, al centro storico di Napoli, dove centinaia di turisti acquistano gli esemplari in miniatura dei calciatori del Napoli, primo in classifica con tre punti di vantaggio sull'Inter, a tre giornate dal termine del campionato di Serie A. ''McTominay è sicuramente la statuina più richiesta da parte di turisti e non solo'', continua il maestro Ferrigno, ''A seguire c'è Antonio Conte e poi sicuramente c'è Romelu Lukaku".